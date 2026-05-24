Титуан Дрог — Якуб Меншик, результат матча 24 мая 2026, счёт 0:3, 1-й круг; «Ролан Гаррос» — 2026

Меншик в трёх сетах обыграл Дрога и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
28-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 в трёх сетах одержал победу над французом Титуаном Дрогом, занимающим в мировом рейтинге 110-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4
6 		6 6
             
Чехия
По ходу матча Дрог сделал пять эйсов, допустил аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Меншик подал навылет шесть раз, сделал семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Меншик сразится с победителем матча между Мариано Навоне и Дженсоном Бруксби.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
