Меншик в трёх сетах обыграл Дрога и вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

28-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 в трёх сетах одержал победу над французом Титуаном Дрогом, занимающим в мировом рейтинге 110-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

По ходу матча Дрог сделал пять эйсов, допустил аналогичное количество двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных. Меншик подал навылет шесть раз, сделал семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Меншик сразится с победителем матча между Мариано Навоне и Дженсоном Бруксби.