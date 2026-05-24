Главная Теннис Новости

Александр Зверев, «РГ»-2026: результаты 24 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 24 мая, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.

Результаты Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:3, 6:4, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/32 финала: Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия).

Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/16 финала: Уго Умбер (Франция, 32-й номер посева);

1/8 финала: Карен Хачанов (Россия, 13);

1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 7);

полуфинал: Новак Джокович (Сербия, 3);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
