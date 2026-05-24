Мирра Андреева с победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв 200-ю ракетку мира

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Фиону Ферро (200-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Андреева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Ферро не сделала в игре эйсов, а также не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи Марина Бассольс-Рибера (Испания) — Эмилиана Аранго (Колумбия).