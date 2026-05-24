Бублик: с нетерпением жду возможности показать на «Ролан Гаррос» хороший теннис

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём настрое перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге турнира он сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

«Всю последнюю неделю перед турниром я продолжал подготовку. Честно говоря, всё пролетело очень быстро. Когда заканчиваешь играть в Майами, всегда кажется, что до «Ролан Гаррос» ещё очень далеко.

Грунтовый сезон — это всегда отличный отрезок: три «Мастерса», один турнир ATP-500 и два ATP-250, которые обожаю играть. И быть здесь — это привилегия. Приезжать сюда уже, возможно, в шестой, седьмой или даже восьмой раз подряд — это потрясающе.

С нетерпением жду возможности показать здесь хороший теннис, насладиться игрой на этих кортах. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года, поэтому для меня это особенное место», – сказал Бублик на пресс-конференции в Париже.