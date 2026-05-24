Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик: с нетерпением жду возможности показать на «Ролан Гаррос» хороший теннис

Бублик: с нетерпением жду возможности показать на «Ролан Гаррос» хороший теннис
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём настрое перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге турнира он сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2026, вторник. 12:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Всю последнюю неделю перед турниром я продолжал подготовку. Честно говоря, всё пролетело очень быстро. Когда заканчиваешь играть в Майами, всегда кажется, что до «Ролан Гаррос» ещё очень далеко.

Грунтовый сезон — это всегда отличный отрезок: три «Мастерса», один турнир ATP-500 и два ATP-250, которые обожаю играть. И быть здесь — это привилегия. Приезжать сюда уже, возможно, в шестой, седьмой или даже восьмой раз подряд — это потрясающе.

С нетерпением жду возможности показать здесь хороший теннис, насладиться игрой на этих кортах. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года, поэтому для меня это особенное место», – сказал Бублик на пресс-конференции в Париже.

Материалы по теме
Джокович борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Джокович борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android