Бублик: с нетерпением жду возможности показать на «Ролан Гаррос» хороший теннис

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём настрое перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге турнира он сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Всю последнюю неделю перед турниром я продолжал подготовку. Честно говоря, всё пролетело очень быстро. Когда заканчиваешь играть в Майами, всегда кажется, что до «Ролан Гаррос» ещё очень далеко.
Грунтовый сезон — это всегда отличный отрезок: три «Мастерса», один турнир ATP-500 и два ATP-250, которые обожаю играть. И быть здесь — это привилегия. Приезжать сюда уже, возможно, в шестой, седьмой или даже восьмой раз подряд — это потрясающе.
С нетерпением жду возможности показать здесь хороший теннис, насладиться игрой на этих кортах. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года, поэтому для меня это особенное место», – сказал Бублик на пресс-конференции в Париже.
- 24 мая 2026
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:31
-
18:11
-
18:04
-
17:56
-
17:55
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:13
-
15:58
-
15:45
-
15:03
-
14:55
-
14:42
-
14:17
-
13:57
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:24