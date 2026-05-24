Зверев прокомментировал победу над Бонзи в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 над французом Бенжаменом Бонзи (6:3, 6:4, 6:2).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
Александр Зверев
А. Зверев
– Чем вы больше всего довольны в сегодняшнем выступлении?
– Мне кажется, получилось классное начало. Иногда бывает вот так просто, я выиграл в трёх сетах. Это был стартовый матч с соперником, который может доставить трудностей хорошим игрокам. Он это уже показывал в прошлом, а я неплохо с этим справился. Вот этому больше всего рад, — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.
Далее Зверев сразится с чехом Томашем Махачем (40-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:31
-
18:11
-
18:04
-
17:56
-
17:55
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:13
-
15:58
-
15:45
-
15:03
-
14:55
-
14:42
-
14:17
-
13:57
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:24