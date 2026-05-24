Зверев прокомментировал победу над Бонзи в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 над французом Бенжаменом Бонзи (6:3, 6:4, 6:2).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Бенжамен Бонзи
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Александр Зверев
– Чем вы больше всего довольны в сегодняшнем выступлении?
– Мне кажется, получилось классное начало. Иногда бывает вот так просто, я выиграл в трёх сетах. Это был стартовый матч с соперником, который может доставить трудностей хорошим игрокам. Он это уже показывал в прошлом, а я неплохо с этим справился. Вот этому больше всего рад, — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

Далее Зверев сразится с чехом Томашем Махачем (40-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
