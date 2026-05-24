Андреева — о победе над Ферро: знала, публика сделает всё возможное, чтобы её поддержать

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 над француженкой Фионой Ферро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Когда я увидела расписание и поняла, что играю в воскресенье на [корте Филиппа] Шатрие, подумала: «Вау, отличное начало». Также, когда увидела сетку и Фиону в первом круге, сразу поняла, что это очень сложная соперница.

Мы много тренировались вместе несколько лет назад, а последний наш матч был три года назад — тогда я выиграла в трёх сетах, однако это была невероятная битва.

Так что знала, публика тоже сделает всё возможное, чтобы поддержать её. Она сегодня сыграла отлично, а я просто очень рада этой победе», – сказала Андреева в интервью на корте после матча.