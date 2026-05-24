«Всегда очень приятно возвращаться в Париж». Мирра Андреева — о «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2026. На старте турнира россиянка обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 6:3, 6:3.
– Чувствуешь ли ты себя по-другому, возвращаясь на «Ролан Гаррос» после того, как в последние годы показывала здесь отличные результаты? По сравнению с тем временем, когда была ещё более юной?
– Конечно, всегда очень приятно возвращаться в Париж. Помню, у меня здесь было три хороших сезона до этого… Поэтому да, всегда очень особенное чувство быть здесь.
Каждый раз стараюсь улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом. Так что не знаю — посмотрим, повезёт ли мне сделать это и в этом году, — сказала Андреева в интервью на корте после матча.
- 24 мая 2026
