Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда очень приятно возвращаться в Париж». Мирра Андреева — о «Ролан Гаррос» — 2026

«Всегда очень приятно возвращаться в Париж». Мирра Андреева — о «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2026. На старте турнира россиянка обыграла француженку Фиону Ферро со счётом 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

– Чувствуешь ли ты себя по-другому, возвращаясь на «Ролан Гаррос» после того, как в последние годы показывала здесь отличные результаты? По сравнению с тем временем, когда была ещё более юной?
– Конечно, всегда очень приятно возвращаться в Париж. Помню, у меня здесь было три хороших сезона до этого… Поэтому да, всегда очень особенное чувство быть здесь.

Каждый раз стараюсь улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом. Так что не знаю — посмотрим, повезёт ли мне сделать это и в этом году, — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер
Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android