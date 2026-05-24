Федерико Чина — Райлли Опелка, результат матча 24 мая 2026, счёт 3:2, 1-й круг; «Ролан Гаррос» — 2025

Опелка проиграл квалифаеру из Италии на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

75-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в первом круге «Ролан Гаррос» уступил сопернику из Италии Федерико Чине, занимающему в мировом рейтинге 216-е место. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 2:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:55 МСК
Федерико Чина
Италия
Федерико Чина
Ф. Чина
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6 6
6 		4 2 7 8
             
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

По ходу матча Чина сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 13. Опелка подал навылет 14 раз, сделал 10 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных.

В следующем круге соперником Чины станет победитель матча между Стэном Вавринкой (Швейцария) и Йеспером де Йонгом (Нидерланды).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
