Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чина — первый игрок 2007 года рождения, одержавший на ТБШ победу в основной сетке

Чина — первый игрок 2007 года рождения, одержавший на ТБШ победу в основной сетке
Комментарии

216-я ракетка мира итальянский теннисист Федерико Чина стал первым игроком, родившимся в 2007 году и позже, который одержал победу в основной сетке турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 19-летний Чина обыграл американца Райлли Опелку, занимающего в мировом рейтинге 75-е место (3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 6:4).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:55 МСК
Федерико Чина
Италия
Федерико Чина
Ф. Чина
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6 6
6 		4 2 7 8
             
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

В следующем круге соперником Чины станет победитель матча между Стэном Вавринкой (Швейцария) и Йеспером де Йонгом (Нидерланды).

Матчи основной сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 начались сегодня, 24 мая, и завершатся 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android