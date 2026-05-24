Чина — первый игрок 2007 года рождения, одержавший на ТБШ победу в основной сетке
216-я ракетка мира итальянский теннисист Федерико Чина стал первым игроком, родившимся в 2007 году и позже, который одержал победу в основной сетке турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 19-летний Чина обыграл американца Райлли Опелку, занимающего в мировом рейтинге 75-е место (3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 6:4).
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 15:55 МСК
Федерико Чина
Райлли Опелка
В следующем круге соперником Чины станет победитель матча между Стэном Вавринкой (Швейцария) и Йеспером де Йонгом (Нидерланды).
Матчи основной сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 начались сегодня, 24 мая, и завершатся 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
