Мирра Андреева, «РГ»-2026: результаты 24 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 24 мая, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Мирры Андреевой. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Мирра Андреева (Россия) — Фиона Ферро (Франция) – 6:3, 6:3.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/32 финала: Мирра Андреева (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия).

Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/16 финала: Мари Боузкова (Чехия, 32);

1/8 финала: Каролина Мухова (Чехия, 10);

1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

полуфинал: Ига Швёнтек (Польша, 3);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
Календарь «Ролан Гаррос» — 2026
