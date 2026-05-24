Радукану с «баранкой» проиграла 64-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив в стартовом матче турнира представительнице Аргентины Солане Сьерре (64-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:7 (4:7).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Эмма Радукану
|6 4
|7 7
Солана Сьерра
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Солана Сьерра не выполнила подач навылет, допустила три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Эмма Радукану сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Солана Сьерра сыграет с победительницей встречи между итальянской теннисисткой Жасмин Паолини и украинкой Даяной Ястремской.
