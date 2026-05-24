Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — Солан Сьерра, результат матча 24 мая 2026, счет 0:2, 1-й круг Ролан Гаррос — 2026

Радукану с «баранкой» проиграла 64-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив в стартовом матче турнира представительнице Аргентины Солане Сьерре (64-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:7 (4:7).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		7 7
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Солана Сьерра не выполнила подач навылет, допустила три двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 15 брейк-пойнтов. Эмма Радукану сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Солана Сьерра сыграет с победительницей встречи между итальянской теннисисткой Жасмин Паолини и украинкой Даяной Ястремской.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Джокович борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Джокович борется за второй круг «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android