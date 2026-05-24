Жоао Фонсека — Люка Павлович, результат матча 24 мая 2026, счёт 3:0, 1-й круг; «Ролан Гаррос» 2026

Жоао Фонсека вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче француза Люка Павловича, занимающего в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6
6 6 		4 2
             
Люка Павлович
Франция
Люка Павлович
Л. Павлович

По ходу матча Фонсека сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Павлович подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперником Фонсеки станет хорватский теннисист Дино Прижмич.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Шарапова, Кафельников, Мыскина. Все чемпионы «Ролан Гаррос» из России
