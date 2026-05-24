30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче француза Люка Павловича, занимающего в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:2.

По ходу матча Фонсека сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Павлович подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперником Фонсеки станет хорватский теннисист Дино Прижмич.