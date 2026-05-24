Жоао Фонсека вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче француза Люка Павловича, занимающего в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Жоао Фонсека
Окончен
3 : 0
Люка Павлович
По ходу матча Фонсека сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Павлович подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге соперником Фонсеки станет хорватский теннисист Дино Прижмич.
