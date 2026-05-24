Мирра Андреева: взросление на корте помогает, но мне хочется подольше быть ребёночком

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о влиянии взросления на её игру.

— Верну тебя в матч с Гауфф в Риме. Показалось, что в той игре, несмотря на поражение, была новая Мирра Андреева. Ты хорошо справлялась с эмоциями. Ты говорила, что не любишь взрослеть, но, может, в этом случае взросление помогает?

— Мне не нравится процесс взросления, хочется подольше оставаться ребёночком. К сожалению, так не получится, поэтому я согласна, что мне на корте это помогает. Замечаю, что начала спокойно относиться ко всему, что происходит: выигрываю, проигрываю, какой сет, с кем играю. Да, на тренировках бывают скачки, но с ними справляюсь намного быстрее. Понимаю, когда они приходят. В этом точно есть плюс взросления, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.