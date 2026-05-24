Муратоглу объяснил, что может помешать Джоковичу выиграть «Ролан Гаррос» — 2026

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о перспективах серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2026, отметив, что ключевую роль в его результате на турнире будет играть физическая подготовка теннисиста.

«Проблема, которую я вижу в шансах Новака выиграть «Ролан Гаррос», — это физическая готовность. Сколько сложных матчей он сможет выдержать без проблем с физикой?

В прошлом году это случалось часто. Он дошёл до полуфиналов всех четырёх турниров «Большого шлема», и каждый раз он был далеко не в 100% форме. А когда начинаются самые тяжёлые матчи, если ты не в лучшем физическом состоянии, становится слишком сложно. Если он уже будет уставшим к матчу с Фонсекой, который обещает быть тяжёлым, что тогда произойдёт в игре против Рууда?

И если ему удастся выиграть этот турнир, он будет полностью измотан. Поэтому самое важное для него — первый круг. Потерять как можно меньше энергии, выигрывать в трёх сетах. Это для него ключевой момент. Ему нужно достаточно матчей. Достаточно ли их у него? Совсем нет. Только один матч в Индиан-Уэллсе. И, во-вторых, может ли он тренироваться так, как нужно, чтобы быть готовым к турниру «Большого шлема», особенно на грунте?

Он говорил, что дело не всегда в физических проблемах. Так что мы знаем: он приезжает на «Ролан Гаррос» всегда с отдачей, невероятно конкурентоспособным. Но без нужной физической готовности, чтобы пройти очень далеко на турнире «Большого шлема», этого может не хватить», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в его аккаунте в одной из социальных сетей.