Тейлор Фриц — Нишеш Басаваредди, результат матча 24 мая 2026, счёт 1:3, 1-й круг; «Ролан Гаррос» 2026

Фриц проиграл Басаваредди на старте «Ролан Гаррос» — 2026 в матче с тремя тай-брейками
Комментарии

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 своему соотечественнику Нишешу Басаваредди, занимающему в мировом рейтинге 156-е место. Встреча соперников продолжалась 3 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 7 11 1
7 7 		7 7 6 9 6
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

По ходу матча Фриц сделал 21 эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Басаваредди подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Басаваредди сразится с победителем матча между Алексом Михельсеном и Александром Шевченко.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Победа «Спартака» в Кубке России, старт Андреевой на «РГ». Главные события в спорте 24 мая
