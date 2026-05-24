Фриц проиграл Басаваредди на старте «Ролан Гаррос» — 2026 в матче с тремя тай-брейками

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц уступил в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 своему соотечественнику Нишешу Басаваредди, занимающему в мировом рейтинге 156-е место. Встреча соперников продолжалась 3 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.

По ходу матча Фриц сделал 21 эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Басаваредди подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Басаваредди сразится с победителем матча между Алексом Михельсеном и Александром Шевченко.