Фонсека поблагодарил болельщиков за поддержку на старте «Ролан Гаррос» — 2026

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека, стартовавший на «Ролан Гаррос» — 2026 с победы над французом Люка Павловичем (7:6 (8:6), 6:4, 6:2), заявил, что был приятно удивлён количеством поддерживающих его болельщиков.

«Это сумасшедше, что даже при том, что я играл во Франции с французом, многие люди меня поддерживали. Видел множество флагов, футболок. Благодарен всем, что пришли и громко поддержали. Спасибо!» — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.

В следующем круге соперником Фонсеки станет хорватский теннисист Дино Прижмич. «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня. Его действующий чемпион — Карлос Алькарас.