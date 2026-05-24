Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «Ролан Гаррос» — 2026

177-я ракетка мира испанская теннисистка Марина Бассольс-Рибера вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв колумбийку Эмилиану Аранго (98-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Марина Бассольс-Рибера не выполнила подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Эмилиана Аранго также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Марина Бассольс-Рибера сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.