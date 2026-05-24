Определилась соперница Мирры Андреевой по матчу второго круга «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
177-я ракетка мира испанская теннисистка Марина Бассольс-Рибера вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв колумбийку Эмилиану Аранго (98-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Марина Бассольс-Рибера не выполнила подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Эмилиана Аранго также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Марина Бассольс-Рибера сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
23:06
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:31
-
22:20
-
22:14
-
21:57
-
21:28
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:31
-
18:11
-
18:04
-
17:56
-
17:55
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:13
-
15:58
-
15:45