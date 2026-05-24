Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Нинеш Басаваредди прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в первом круге «РГ»-2026

Нинеш Басаваредди прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в первом круге «РГ»-2026
Комментарии

156-я ракетка мира американский теннисист Нинеш Басаваредди прокомментировал победу над соотечественником Тейлором Фрицем (восьмой номер рейтинга) в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 7 11 1
7 7 		7 7 6 9 6
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

– Это был потрясающий матч. Тейлор, конечно, отличный игрок, поэтому я очень рад пройти дальше, особенно после проигранного сета.

И это мой первый матч в основной сетке, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на трибунах сегодня.

– Первая победа над игроком из топ-10 — это самый большой успех в твоей карьере?
– Определённо. Все игроки работают ради того, чтобы показывать свой лучший теннис на таких турнирах, для меня сделать это сегодня — значит очень многое, – сказал Басаваредди в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Джокович отдал сет в первом круге «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Джокович отдал сет в первом круге «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android