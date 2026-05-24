Нинеш Басаваредди прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в первом круге «РГ»-2026

156-я ракетка мира американский теннисист Нинеш Басаваредди прокомментировал победу над соотечественником Тейлором Фрицем (восьмой номер рейтинга) в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1.

– Это был потрясающий матч. Тейлор, конечно, отличный игрок, поэтому я очень рад пройти дальше, особенно после проигранного сета.

И это мой первый матч в основной сетке, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на трибунах сегодня.

– Первая победа над игроком из топ-10 — это самый большой успех в твоей карьере?

– Определённо. Все игроки работают ради того, чтобы показывать свой лучший теннис на таких турнирах, для меня сделать это сегодня — значит очень многое, – сказал Басаваредди в интервью на корте после матча.