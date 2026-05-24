Новак Джокович установил рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству участия в матчах на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Сегодня, 24 мая, он проводит свою 82-ю встречу, играя на «Ролан Гаррос» — 2026 с французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге.

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисьяно Лопес провели по 81 матчу.

22 мая Джоковичу исполнилось 39 лет. Он является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира, будучи рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победителем 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.

«Ролан Гаррос» — 2026 стартовал 24 мая и завершится 7 июня. Его действующий чемпион — Карлос Алькарас.