«Их требования обоснованы». Беккер — об ограничении общения теннисистов со СМИ

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об итальянской забастовке, которую решили организовать теннисисты по отношению к СМИ на «Ролан Гаррос» – 2026 из-за неравномерного распределения призовых.

«Я считаю, что у игроков есть основания. Их пригласили к обсуждению с турнирами «Большого шлема», но не было должного ответа.

Игроки имеют право зарабатывать больше, потому что «пирог» очень большой. В НБА, например, доход делится 50 на 50 между владельцами и игроками, тогда как в теннисе это около 15%. Игроки просят примерно 20–22%, и, на мой взгляд, это разумно.

Проблема в организации — у игроков нет общей повестки. Когда мы создавали ATP-тур, мы держались вместе, у нас был лидер [Матс Виландер], и мы его поддерживали.

Сегодня в топ-10, на мой взгляд, они не все действуют едино, и поэтому такие протесты неэффективны. Но в целом их требования обоснованы: теннис — один из самых успешных мировых видов спорта, и игроки имеют право зарабатывать больше», – приводит слова Беккера TNT Sports.