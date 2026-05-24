Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Их требования обоснованы». Беккер — об ограничении общения теннисистов со СМИ

«Их требования обоснованы». Беккер — об ограничении общения теннисистов со СМИ
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался об итальянской забастовке, которую решили организовать теннисисты по отношению к СМИ на «Ролан Гаррос» – 2026 из-за неравномерного распределения призовых.

«Я считаю, что у игроков есть основания. Их пригласили к обсуждению с турнирами «Большого шлема», но не было должного ответа.

Игроки имеют право зарабатывать больше, потому что «пирог» очень большой. В НБА, например, доход делится 50 на 50 между владельцами и игроками, тогда как в теннисе это около 15%. Игроки просят примерно 20–22%, и, на мой взгляд, это разумно.

Проблема в организации — у игроков нет общей повестки. Когда мы создавали ATP-тур, мы держались вместе, у нас был лидер [Матс Виландер], и мы его поддерживали.

Сегодня в топ-10, на мой взгляд, они не все действуют едино, и поэтому такие протесты неэффективны. Но в целом их требования обоснованы: теннис — один из самых успешных мировых видов спорта, и игроки имеют право зарабатывать больше», – приводит слова Беккера TNT Sports.

Материалы по теме
Джокович отдал сет в первом круге «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Джокович отдал сет в первом круге «Ролан Гаррос»! Мирра и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android