«Доволен выступлением, но недоволен уровнем». Фонсека — после старта на «Ролан Гаррос»

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека, обыгравший в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 француза Люку Павловича, заявил, что не совсем доволен своим уровнем игры в стартовом матче турнира.

– Насколько вы довольны своим сегодняшним выступлением?

– Доволен выступлением, но недоволен своим уровнем сегодня, тем, как сыграл технически. Но рад, что боролся до конца. Первый раунд всегда труден, в нём больше давления. А ещё я играл с соперником, который прошёл квалификацию, то есть сыграл тут уже три матча. Я доволен тем, как ментально оставался в игре, в матче, и рад, что прошёл [дальше]. И вот мы уже во втором круге – нечего грустить, только радоваться, — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.