«Доволен выступлением, но недоволен уровнем». Фонсека — после старта на «Ролан Гаррос»

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека, обыгравший в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 француза Люку Павловича, заявил, что не совсем доволен своим уровнем игры в стартовом матче турнира.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:20 МСК
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 8 		6 6
6 6 		4 2
             
– Насколько вы довольны своим сегодняшним выступлением?
– Доволен выступлением, но недоволен своим уровнем сегодня, тем, как сыграл технически. Но рад, что боролся до конца. Первый раунд всегда труден, в нём больше давления. А ещё я играл с соперником, который прошёл квалификацию, то есть сыграл тут уже три матча. Я доволен тем, как ментально оставался в игре, в матче, и рад, что прошёл [дальше]. И вот мы уже во втором круге – нечего грустить, только радоваться, — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
6 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Рублёв и Самсонова на «Ролан Гаррос»
