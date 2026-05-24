Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вошла в топ-3 игроков по победам на «РГ» в возрасте до 20 лет в XXI веке

Мирра Андреева вошла в топ-3 игроков по победам на «РГ» в возрасте до 20 лет в XXI веке
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на третье место в списке теннисисток с наибольшим количеством побед на «Ролан Гаррос» в возрасте до 20 лет в XXI веке, сообщает Opta Ace. Ранее россиянка вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

После победой на Ферро в активе у Андреевой 12 побед на турнире, столько же раз на «Ролан Гаррос» в возрасте до 20-ти лет побеждала сербка Ана Иванович. Лидирует по этому показателю американка Кори Гауфф, которая смогла одержать 15 побед, на втором месте находится бельгийка Ким Клейстерс (14). Замыкает пятёрку лидеров ещё одна российская теннисистка Мария Шарапова.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева сыграет с испанкой Мариной Бассольс-Риберой.

Материалы по теме
Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер
Мирра выбила хозяйку корта на старте «Ролан Гаррос»! Андреева показала класс и характер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android