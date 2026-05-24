Мирра Андреева вошла в топ-3 игроков по победам на «РГ» в возрасте до 20 лет в XXI веке

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на третье место в списке теннисисток с наибольшим количеством побед на «Ролан Гаррос» в возрасте до 20 лет в XXI веке, сообщает Opta Ace. Ранее россиянка вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3).

После победой на Ферро в активе у Андреевой 12 побед на турнире, столько же раз на «Ролан Гаррос» в возрасте до 20-ти лет побеждала сербка Ана Иванович. Лидирует по этому показателю американка Кори Гауфф, которая смогла одержать 15 побед, на втором месте находится бельгийка Ким Клейстерс (14). Замыкает пятёрку лидеров ещё одна российская теннисистка Мария Шарапова.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева сыграет с испанкой Мариной Бассольс-Риберой.