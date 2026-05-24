«Отличная игра и красивая форма». Кузнецова — о победе М. Андреевой на старте «РГ»-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026, где она обыграла француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3).

«Мирра сегодня молодчина, поздравляю её, отличная игра и красивая форма. Давно не видели Мирру в платье. Удалось избежать нервозности и стресса, уверенно одержала победу 6:3 6:3 в стартовом матче. И во время интервью даже заговорила по-французски. Думаю, что часть публики уже переманила на свою сторону для будущих матчей», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с Мариной Бассольс-Риберой из Испании.