Главная Теннис Новости

«Отличная игра и красивая форма». Кузнецова — о победе М. Андреевой на старте «РГ»-2026

«Отличная игра и красивая форма». Кузнецова — о победе М. Андреевой на старте «РГ»-2026
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026, где она обыграла француженку Фиону Ферро (6:3, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

«Мирра сегодня молодчина, поздравляю её, отличная игра и красивая форма. Давно не видели Мирру в платье. Удалось избежать нервозности и стресса, уверенно одержала победу 6:3 6:3 в стартовом матче. И во время интервью даже заговорила по-французски. Думаю, что часть публики уже переманила на свою сторону для будущих матчей», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с Мариной Бассольс-Риберой из Испании.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
