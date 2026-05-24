Хачанов объяснил, почему не стал спорить из-за паузы соперника во время матча с Жа

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о ситуации, которая произошла во время его встречи с французом Артюром Жа в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Во время первого сета Жа почувствовал недомогание и попросил туалетный перерыв во время розыгрыша гейма в первом сете.
— Как должно быть с этими ситуациями, когда человеку надо в туалет?
— Думаю, ему стало плохо от нервов, приспичило в туалет. На турнирах ATP у него шли бы 25 секунд, потом — предупреждение, штраф в очко и так далее. Он попросил по-французски, чтобы по медицинским показаниям его отпустили в туалет. Я особо не дискутировал, потому что это проигрышный вариант.
— А что делать, когда приспичило?
— Я его понимаю, с этим ничего не сделать — это экстренная ситуация. У всех иногда бывает. Как должно быть – не знаю, должны быть чёткие правила, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 25 мая 2026
