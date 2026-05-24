«Волновалась, потому что хорошо знаю Фиону». М. Андреева — о настрое на старт «РГ»-2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, стартовавшая с победы над француженкой Фионой Ферро (6:3, 6:3) на «Ролан Гаррос» — 2026, рассказала о волнении перед первым матчем турнира.

— Год назад ты потерпела поражение от француженки, которая получила уайлд-кард. Из-за этого сегодня нервничала?

— Особенно нет. Просто обычные нервы, адреналин перед первым кругом на «Большом шлеме». Волновалась, потому что я хорошо знаю Фиону, мы с ней много тренировались пару лет назад. Она ― тяжёлый игрок для первого матча, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Мирра Андреева сыграет с Мариной Бассольс-Риберой (Испания).