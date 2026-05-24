«Волновалась, потому что хорошо знаю Фиону». М. Андреева — о настрое на старт «РГ»-2026
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, стартовавшая с победы над француженкой Фионой Ферро (6:3, 6:3) на «Ролан Гаррос» — 2026, рассказала о волнении перед первым матчем турнира.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:35 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Фиона Ферро
Ф. Ферро
— Год назад ты потерпела поражение от француженки, которая получила уайлд-кард. Из-за этого сегодня нервничала?
— Особенно нет. Просто обычные нервы, адреналин перед первым кругом на «Большом шлеме». Волновалась, потому что я хорошо знаю Фиону, мы с ней много тренировались пару лет назад. Она ― тяжёлый игрок для первого матча, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В следующем круге Мирра Андреева сыграет с Мариной Бассольс-Риберой (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
00:53
-
00:43
-
00:34
-
00:24
-
00:23
-
00:17
-
00:07
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:37
-
23:36
-
23:25
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:31
-
22:20
-
22:14
-
21:57
-
21:28
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:31
-
18:11