Сорана Кырстя в двух сетах обыграла Ксению Ефремову в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Ксению Ефремову (625-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 22:20 МСК
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Кырстя выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Ксения Ефремова не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Сорана Кырстя сыграет с победительницей встречи между хорваткой Петрой Марчинко и немкой Евой Лис.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
00:53
-
00:43
-
00:34
-
00:24
-
00:23
-
00:17
-
00:07
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:37
-
23:36
-
23:25
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:31
-
22:20
-
22:14
-
21:57
-
21:28
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:31
-
18:11