Фриц — о поражении от Басаваредди: не думаю, что мой уровень был таким уж плохим

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в стартовом матче «Ролан Гаррос» – 2026 от своего соотечественника Нинеша Басаваредди. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.
— Тейлор, у тебя было не так много матчей перед этим турниром. Какие в целом ощущения были сегодня на корте? Что именно не получалось так, как хотелось?
— Знаете, если честно, не думаю, что мой уровень был таким уж плохим. С учётом всех обстоятельств считаю, что сыграл вполне нормально.
Были отдельные моменты, которые можно было сделать лучше. Я не так хорошо попадал подачей по точкам, как мог бы. Также мог лучше принимать. Немного обидно, потому что когда я плохо принимаю, это связано с тем, что мне сложно правильно подвести ракетку и выйти на мяч. А сегодня я чувствовал, что часто успевал подставлять ракетку под подачу, но просто недостаточно хорошо исполнял удары и не воспользовался своими шансами.
Если оглянуться назад, за первые три сета был всего один брейк-пойнт против меня, при этом у меня самого были возможности сделать брейк. В целом я выполнял то, что обычно должен делать на корте, просто не реализовал свои шансы. Во втором сете вёл с брейком и должен был спокойно подавать на сет.
В итоге не смог переломить ход матча, а он сыграл потрясающе, — сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.
- 25 мая 2026
