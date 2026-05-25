М. Андреева ответила, переживает ли за своё платье на «РГ» из-за пачкающих свойств грунта

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, переживает ли, что грунтовое покрытие испортит её платье, в котором она выступает на «Ролан Гаррос».

Андреева на турнире стартовала с победы над француженкой Фионой Ферро (6:3, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 17:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

— У тебя очень нежный и красивый образ. Не боишься, что грунт его испортит?
— С Мадрида начался реальный грунт, а не искусственный. Приходилось одежду стирать каждый день, грунт был за ушами, в волосах. Я где только грунт не находила. Да, не самое приятное покрытие, но жаловаться много не буду, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
