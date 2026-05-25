М. Андреева ответила, переживает ли за своё платье на «РГ» из-за пачкающих свойств грунта

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, переживает ли, что грунтовое покрытие испортит её платье, в котором она выступает на «Ролан Гаррос».

Андреева на турнире стартовала с победы над француженкой Фионой Ферро (6:3, 6:3).

— У тебя очень нежный и красивый образ. Не боишься, что грунт его испортит?

— С Мадрида начался реальный грунт, а не искусственный. Приходилось одежду стирать каждый день, грунт был за ушами, в волосах. Я где только грунт не находила. Да, не самое приятное покрытие, но жаловаться много не буду, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.