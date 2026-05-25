«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 24 мая

Вчера, 24 мая, в Париже стартовал розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026. В женском одиночном разряде прошла часть матчей первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин.

«Ролан Гаррос» – 2026. 1-й круг, женщины. Результаты матчей на 24 мая:

Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Макнелли (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 3:6;

Марта Костюк (Украина, 15) — Оксана Селехметева (Россия) — 6:2, 6:3;

Лилли Тагер (Австрия) — Ван Синьюй (Китай, 32) — 3:6, 6:3, 4:6;

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Мари Боузкова (Чехия, 27) — 3:6, 1:6;

Синья Краус (Австрия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 2:6, 3:6;

Кэти Волынец (США) — Клара Бюрель (Франция, WC) — 6:3, 6:1;

Анна Блинкова (Россия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 1:6;

Данка Ковинич (Черногория, SR) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 3:6, 1:6;

Тереза Валентова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — 7:5, 4:6, 6:7 (9:11);

Хейли Баптист (США, 26) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2;

Сара Соррибес-Тормо (Испания, SR) — Тамара Корпач (Германия) — 4:6, 2:6;

Франческа Джонс (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2;

Магдалена Френх (Польша) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:6 (7:5), 2:1 (отказ Русе);

Мирра Андреева (Россия, 8) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 6:3, 6:3;

Эмма Радукану (Великобритания) — Солана Сьерра (Аргентина) — 0:6, 6:7 (4:7);

Клара Таусон (Дания, 21) — Дарья Снигур (Украина) — 6:3, 5:7, 2:6;

Сара Бейлек (Чехия) — Слоан Стивенс (США, Q) — 6:3, 6:2;

Софья Кенин (США) — Питон Стирнс (США) — 3:6, 3:6;

Марина Бассольс-Рибера (Испания, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:3, 6:4;

Ксения Ефремова (Франция, WC) — Сорана Кырстя (Румыния, 18) — 3:6, 1:6.