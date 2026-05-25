Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче француза Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

По ходу матча Перрикар подал навылет 15 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Джокович сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.