Джованни Мпетчи Перрикар — Новак Джокович, результат матча 24 мая 2026, счёт 1:3, 1-й круг; Ролан Гаррос 2026

Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в стартовом матче француза Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего в мировом рейтинге 80-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 4
5 		7 6 6
             
По ходу матча Перрикар подал навылет 15 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Джокович сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.

