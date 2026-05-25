«Больше слов, чем действий». Хачанов — о бойкоте СМИ со стороны теннисистов на «РГ»-2026

«Больше слов, чем действий». Хачанов — о бойкоте СМИ со стороны теннисистов на «РГ»-2026
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём отношении к бойкоту СМИ со стороны теннисистов на «Ролан Гаррос» – 2026.

— Какое у тебя отношение к бойкоту?
— Я бойкота не вижу. Больше слов, чем действий. Да и против прессы никто ничего не имеет, это просто выражение мнения, а наяву все только говорят про бойкот, которого нет. Я не знаю, какая у кого с кем была встреча, – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее теннисисты приняли решение проводить общение с прессой на Открытом чемпионате Франции – 2026 не более 15 минут. Это было сделано в знак протеста из-за неравномерного распределения призовых между игроками и организаторами турнира.

