Карен Хачанов оценил свою форму после победы в первом круге «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил свою форму после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос – 2026. В первом круге турнира Хачанов обыграл француза Артюра Жа со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 3 0
             
Артюр Жа
Франция
Артюр Жа
А. Жа

— Как вообще оценишь свою форму?
— Чувствую, что набираю уверенность. Это следствие матчей, результата, но результат не всегда отражает суть. Если проиграл 6:7 в третьем сете или выиграл, это не значит, что сыграл плохо или офигенно. Но динамика после первых трёх месяцев стала лучше. Я не загадываю. Чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Это всё фигня. Надо доказывать самому себе, понимать, как идти к результату, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

