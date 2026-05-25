Карен Хачанов оценил свою форму после победы в первом круге «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил свою форму после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос – 2026. В первом круге турнира Хачанов обыграл француза Артюра Жа со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.

— Как вообще оценишь свою форму?

— Чувствую, что набираю уверенность. Это следствие матчей, результата, но результат не всегда отражает суть. Если проиграл 6:7 в третьем сете или выиграл, это не значит, что сыграл плохо или офигенно. Но динамика после первых трёх месяцев стала лучше. Я не загадываю. Чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Это всё фигня. Надо доказывать самому себе, понимать, как идти к результату, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.