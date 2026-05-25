Новак Джокович, «РГ»-2026: результаты 24 мая, следующий соперник, путь до титула

Вчера, 24 мая, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича.

Результаты Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Новак Джокович (Сербия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/32 финала: Новак Джокович – Валентен Руае (Франция).

Возможная сетка Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/16 финала: Жоао Фонсека (Бразилия, 28-й номер посева);

1/8 финала: Каспер Рууд (Норвегия, 15);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);

полуфинал: Александр Зверев (Германия, 2);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).