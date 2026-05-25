«Травяной сезон станет настоящей проверкой». Фриц — о состоянии травмированного колена

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал состояние своего травмированного колена после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Фриц уступил соотечественнику Нинешу Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.
«Временами я его чувствую, но если смотреть в целом, сейчас всё довольно неплохо. Правда, не знаю, не создают ли противовоспалительные препараты ложное ощущение, что всё хорошо. Но в любом случае колено стало лучше.
Теперь у меня будет больше времени на восстановление и реабилитацию, и это плюс. Думаю, травяной сезон станет настоящей проверкой для колена. Там очень много резких мелких шагов, а это серьёзная нагрузка на надколенник. Именно на траве в прошлом году колено и начало беспокоить сильнее.
Но ситуация похожа на прошлогоднюю. Тогда я тоже неудачно провёл грунтовый сезон, проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», а затем хорошо выступил на траве. Сейчас примерно то же самое, так что надеюсь снова всё перевернуть в лучшую сторону», – сказал Фриц на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос».
Ранее Тейлор Фриц пропустил большую часть грунтового сезона из-за проблемы с коленом.
- 25 мая 2026
