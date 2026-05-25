«Травяной сезон станет настоящей проверкой». Фриц — о состоянии травмированного колена

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал состояние своего травмированного колена после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Фриц уступил соотечественнику Нинешу Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 7 11 1
7 7 		7 7 6 9 6
             
«Временами я его чувствую, но если смотреть в целом, сейчас всё довольно неплохо. Правда, не знаю, не создают ли противовоспалительные препараты ложное ощущение, что всё хорошо. Но в любом случае колено стало лучше.

Теперь у меня будет больше времени на восстановление и реабилитацию, и это плюс. Думаю, травяной сезон станет настоящей проверкой для колена. Там очень много резких мелких шагов, а это серьёзная нагрузка на надколенник. Именно на траве в прошлом году колено и начало беспокоить сильнее.

Но ситуация похожа на прошлогоднюю. Тогда я тоже неудачно провёл грунтовый сезон, проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», а затем хорошо выступил на траве. Сейчас примерно то же самое, так что надеюсь снова всё перевернуть в лучшую сторону», – сказал Фриц на пресс-конференции после поражения в первом круге «Ролан Гаррос».

Ранее Тейлор Фриц пропустил большую часть грунтового сезона из-за проблемы с коленом.

