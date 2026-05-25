Новак Джокович исполнил забавный танец после победы на старте «Ролан Гаррос»-2026
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполнил забавный танец после победы в первом круге «Ролан Гаррос»-2026. в стартовом матче серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|1
|4
|
|7
|6
|6
Новак Джокович
Сразу после матча Джокович исполнил забавный танец на корте.
Фото: Кадр из трансляции
По ходу матча Перрикар подал навылет 15 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Джокович сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16
В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.
