Новак Джокович исполнил забавный танец после победы на старте «Ролан Гаррос»-2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполнил забавный танец после победы в первом круге «Ролан Гаррос»-2026. в стартовом матче серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.

Сразу после матча Джокович исполнил забавный танец на корте.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По ходу матча Перрикар подал навылет 15 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. Джокович сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16

В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.