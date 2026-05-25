«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 24 мая: сенсации, как сыграли россияне, Хачанов, Джокович, Зверев

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 24 мая
24 мая на грунтовых кортах Парижа стартовал Открытый чемпионат Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований наиболее интересных участников. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. 1-й круг. Результаты на 24 мая (частично):

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7, 6:3, 2:6, 7:5, 6:3;
Карен Хачанов (Россия, 13) — Артюр Жа (Франция, WC) — 6:3, 7:6, 6:0;
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23) — Нуну Боржеш (Португалия) — 3:6, 4:6, 2:6;
Бенжамен Бонзи (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2) — 3:6, 4:6, 2:6;
Титуан Дрог (Франция, WC) — Якуб Меншик (Чехия, 26) — 3:6, 2:6, 4:6;
Тейлор Фриц (США, 7) — Нишеш Басаваредди (США, WC) — 6:7, 6:7, 7:6, 1:6;
Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Люка Павлович (Франция, Q) — 7:6, 6:4, 6:2;
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 3) — 7:5, 5:7, 1:6, 4:6.

Все результаты первого игрового дня можно посмотреть здесь.

Календарь «Ролан Гаррос» — 2026
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
Джокович начал «Ролан Гаррос» с камбэка. А в женской сетке проиграли четыре чемпионки ТБШ
