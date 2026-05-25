Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Такое не превзойти». Джокович вызвал Соболенко на танцевальный батл на «Ролан Гаррос»

«Такое не превзойти». Джокович вызвал Соболенко на танцевальный батл на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вызвал на танцевальный батл первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко после победы на старте «Ролан Гаррос»-2026.

«Посмотрите-ка на это. Уууух! Уууух! Такое не превзойти, Арина», — сказал Джокович во время танца в подтрибунном помещении.

Пресс-служба «Ролан Гаррос» создала традицию, согласно которой просит победителей матчей танцевать на камеру.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2026 серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара. В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.

Материалы по теме
Джокович начал «Ролан Гаррос» с камбэка. А в женской сетке проиграли четыре чемпионки ТБШ
Джокович начал «Ролан Гаррос» с камбэка. А в женской сетке проиграли четыре чемпионки ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android