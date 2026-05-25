«Такое не превзойти». Джокович вызвал Соболенко на танцевальный батл на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вызвал на танцевальный батл первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко после победы на старте «Ролан Гаррос»-2026.
«Посмотрите-ка на это. Уууух! Уууух! Такое не превзойти, Арина», — сказал Джокович во время танца в подтрибунном помещении.
Пресс-служба «Ролан Гаррос» создала традицию, согласно которой просит победителей матчей танцевать на камеру.
В стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2026 серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара. В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.