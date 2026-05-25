Новак Джокович: не самая лучшая стратегия приезжать сюда и играть на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал удачный старт на «Ролан Гаррос»-2026. В стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2026 серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|1
|4
|
|7
|6
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«С годами всё становится сложнее, конечно. Для меня, вероятно, не самая лучшая стратегия, приезжать сюда и играть на «Ролан Гаррос», где в каждом раунде меня ждут такие битвы. На самом деле это не входило в план, но из-за обстоятельств мне пришлось принять эту ситуацию — что есть, то есть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
04:52
-
03:15
-
02:31
-
01:18
-
00:53
-
00:43
-
00:34
-
00:24
-
00:23
-
00:17
-
00:07
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:37
-
23:36
-
23:25
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
23:06
-
22:54
-
22:48
-
22:31
-
22:20
-
22:14
-
21:57
-
21:28
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:02
-
19:48
-
19:25
-
19:18
-
19:08
-
18:52