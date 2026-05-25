Новак Джокович: не самая лучшая стратегия приезжать сюда и играть на «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал удачный старт на «Ролан Гаррос»-2026. В стартовом матче на «Ролан Гаррос»-2026 серб обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 4
5 		7 6 6
             
Новак Джокович
Сербия
«С годами всё становится сложнее, конечно. Для меня, вероятно, не самая лучшая стратегия, приезжать сюда и играть на «Ролан Гаррос», где в каждом раунде меня ждут такие битвы. На самом деле это не входило в план, но из-за обстоятельств мне пришлось принять эту ситуацию — что есть, то есть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В следующем круге соперником Джоковича станет французский теннисист Валентен Руае.
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня.

