Глава ФТР Тарпищев оценил шансы Медведева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах седьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2026.

«На земле Медведев играет хуже, чем на харде. Поэтому его результаты всецело зависят от того, насколько нагрузочно он сыграет до четвертьфинала. Сейчас много равноценных игроков. Кто свежее к четвертьфиналу, тот побеждает. А это зависит от нагрузки до этой стадии. Очень много равных игроков», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 2026 года 30-летний Медведев встретится с 27-летним австралийским спортсменом Адамом Уолтоном (101-я ракетка).

Календарь «Ролан Гаррос» — 2026
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
