«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 25 мая

Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. 1-й круг. Расписание на 25 мая (частично):

12:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Алекс Михельсен (США);

12:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 12);

12:00. Мартон Фучович (Венгрия) — Маттео Берреттини (Италия);

12:00. Алекс де Минор (Австралия, 8) — Тоби Самуэль (Великобритания, Q);

13:30. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Брэндон Накашима (США, 31);

13:30. Элиот Спиццирри (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 19);

13:30. Стэн Вавринка (Швейцария, LD) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL);

14:00. Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Теренс Атман (Франция);

14:00. Александр Ковачевич (США) — Рафаэль Ходар (Испания, 27);

15:00. Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Роман Сафиуллин (Россия, Q);

15:30. Игнасио Бусе (Перу) – Андрей Рублёв (Россия, 11);

15:30. Ринки Хидзиката (Австралия) – Томми Пол (США, 24);

16:00. Уго Умбер (Франция, 32) – Адриан Маннарино (Франция);

17:00. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Бен Шелтон (США, 5);

21:10. Юго Гастон (Франция, WC) – Гаэль Монфис (Франция, WC).