«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 25 мая

Сегодня, 25 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1-й круг. Расписание на 25 мая (частично):

12:00. Дарья Касаткина (Австралия) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

12:00. Людмила Самсонова (Россия, 20) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR);

12:00. Жасмин Паолини (Италия, 13) – Даяна Ястремская (Украина);

12:00. Майя Хвалинска (Польша, Q) – Чжэн Циньвэнь (Китай);

13:00. Эмерсон Джонс (Австралия, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 3);

13:30. Петра Марчинко (Хорватия) – Ева Лис (Германия);

14:00. Элина Свитолина (Украина, 7) – Анна Бондарь (Венгрия);

14:00. Майя Джойнт (Австралия) – Анастасия Потапова (Австрия, 28);

14:00. Татьяна Мария (Германия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 23);

14:30. Вероника Эрьявец (Словения, LD) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

15:30. Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция, WC) – Аманда Анисимова (США, 6);

16:00. Елена Остапенко (Латвия, 29) – Элла Зайдель (Германия);

16:00. Талия Гибсон (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан);

17:00. Алисия Паркс (США) – Лейла Фернандес (Канада, 24);

17:00. Анастасия Захарова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, 10);

17:30. Диана Шнайдер (Россия, 25) – Рената Сарасуа (Мексика);

17:30. Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия, 14);

17:30. Камилла Рахимова (Узбекистан) – Жаклин Кристиан (Румыния).