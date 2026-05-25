Андрей Рублёв — Игнасио Бусе: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 25 мая, в Париже (Франция) состоится матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 13-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Перу Игнасио Бусе, занимающим 57-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 15:30 мск.

В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026. Следить за ходом встречи Андрей Рублёв – Игнасио Бусе можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.