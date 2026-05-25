Елена Рыбакина — Вероника Эрьявец: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 25 мая, пройдёт матч первого круга турнира Открытого чемпионата Франции – 2026 между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и словенкой Вероникой Эрьявец, занимающей 85-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале розыгрыша турнира прошлого года она обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.