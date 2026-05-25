Андрей Рублёв — Игнасио Бусе: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 25 мая, в Париже (Франция) состоится матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 13-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Перу Игнасио Бусе, занимающим 57-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 15:30 мск.

Матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 станет первым в истории очного противостояния теннисистов.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.