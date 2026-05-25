Диана Шнайдер — Рената Сарасуа: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 25 мая, в Париже (Франция) состоится матч первого круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Мексики Ренатой Сарасуа, занимающей 72-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 17:30 мск.

Ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.