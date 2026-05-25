Глава ФТР Тарпищев рассказал, в чём Рублёв прибавляет в работе с Сафиным

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о работе российского теннисиста Андрея Рублёва с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Сафин хорошо видит игру, он этим занимается — технико-тактическими вариациями. А проделанная работа осталась. Рублёв не чувствует усталости, много тренируется. Надо ему меньше играть (смеётся). Если они смогут развить технико-тактические варианты, результаты будут лучше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рублёв принимает участие в розыгрыше Открытого чемпионата Франции – 2026. В рамках матча первого круга турнира он сыграет с перуанцем Игнасио Бусе. Встреча запланирована на 25 мая.