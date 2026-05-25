«Комментарии не читаю». Мирра Андреева — об отношении к социальным сетям

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что старается не читать комментарии в своих аккаунтах в социальных сетях.

— Ты сама ведёшь свои страницы в соцсетях?

— Да, но комментарии не читаю. Раньше были закрыты, потому что мне как-то всего написали плохого после неудачного турнира. Сейчас снова открыла, но туда не ныряю. Я ленюсь в их ведении, не очень прилежно это делаю. Хочется чаще это делать, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, где ей предстоит сыграть с испанкой Мариной Бассольс-Риберой.