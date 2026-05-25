Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Комментарии не читаю». Мирра Андреева — об отношении к социальным сетям

«Комментарии не читаю». Мирра Андреева — об отношении к социальным сетям
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что старается не читать комментарии в своих аккаунтах в социальных сетях.

— Ты сама ведёшь свои страницы в соцсетях?
— Да, но комментарии не читаю. Раньше были закрыты, потому что мне как-то всего написали плохого после неудачного турнира. Сейчас снова открыла, но туда не ныряю. Я ленюсь в их ведении, не очень прилежно это делаю. Хочется чаще это делать, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, где ей предстоит сыграть с испанкой Мариной Бассольс-Риберой.

Материалы по теме
«У нас с собакой похожий характер ― любим доставать людей». Андреева начала «РГ» с победы
Эксклюзив
«У нас с собакой похожий характер ― любим доставать людей». Андреева начала «РГ» с победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android