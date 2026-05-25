Джокович — о победе в 1-м круге «РГ»: три часа на корте — то, что доктор прописал в 39 лет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 над французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу серба.
«Матч был очень сложным, особенно психологически — нужно было справляться с нервами в важные моменты. В первом сете у меня это не получилось, но затем стало лучше, потому что я начал лучше читать его подачу и предугадывать направления. В первом сете у меня практически не было шансов на его подаче — это одна из самых мощных подач по точности и скорости, с которыми я сталкивался за карьеру.
Так что честь ему и удачи. Думаю, никто не хочет видеть его в своей сетке, если честно. Если он сможет соединить воедино определённые вещи, его ждёт очень яркое будущее.
Очевидно, играть против французского теннисиста на центральном корте «Ролан Гаррос» — это всегда непросто. Публика активно включается, и давление ощущается ещё сильнее.
В целом это был хороший матч, частью которого приятно было быть: три часа на корте — именно то, что доктор прописал в 39 лет», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
- 25 мая 2026
