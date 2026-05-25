Главная Теннис Новости

«Тебе будет очень стыдно». Эрбер — судье из-за спорного момента в матче с Сонего

Вчера, 24 мая, во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором встречались француз Пьер-Юг Эрбер и итальянец Лоренцо Сонего, произошла небольшая перепалка между французом и судьёй. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 1:6, 6:4 в пользу Сонего.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 6 1 6
6 3 		7 2 6 4
             
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

По мнению Эрбера, в одном из розыгрышей мяч после удара Сонего ушёл в аут, однако судья зафиксировал попадание мяча в корт, чем вызвал эмоциональную реакцию со стороны француза.

Фото: Скриншот трансляции

«Ты увидишь. Посмотри мне в глаза. Там был аут. Тебе будет очень стыдно, если ты не извинишься после этого… Я больше никогда с тобой не заговорю. Ты даже не представляешь...» – сказал Эрбер судье во время разбирательства.

Во втором круге турнира Лоренцо Сонего сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и и австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой.

Самсонова рвётся во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Самсонова рвётся во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Рублёв и Шнайдер. LIVE!
