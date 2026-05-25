«Тебе будет очень стыдно». Эрбер — судье из-за спорного момента в матче с Сонего

Вчера, 24 мая, во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором встречались француз Пьер-Юг Эрбер и итальянец Лоренцо Сонего, произошла небольшая перепалка между французом и судьёй. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:2, 1:6, 6:4 в пользу Сонего.
По мнению Эрбера, в одном из розыгрышей мяч после удара Сонего ушёл в аут, однако судья зафиксировал попадание мяча в корт, чем вызвал эмоциональную реакцию со стороны француза.
Фото: Скриншот трансляции
«Ты увидишь. Посмотри мне в глаза. Там был аут. Тебе будет очень стыдно, если ты не извинишься после этого… Я больше никогда с тобой не заговорю. Ты даже не представляешь...» – сказал Эрбер судье во время разбирательства.
Во втором круге турнира Лоренцо Сонего сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и и австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой.
