Мирра Андреева — о собаке Рэсси: не отстанет, пока с ней не поиграешь

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как изменилась её жизнь после появления собаки Рэсси.

— Чему тебя научили месяцы общения с собакой?

— Только радость и позитив. Ухожу в туалет на пять минут, возвращаюсь, а у неё эмоции, будто мы год не виделись. Она ещё щеночек. У нас с Рэсси похожий характер, мы любим доставать людей. Она не отстанет, пока с ней не поиграешь, не уделишь внимание. Я – такая же. У нас всегда была мечта с [сестрой] Эрикой иметь собаку. Я рада, что мечта исполнилась, – сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, где ей предстоит сыграть с испанкой Мариной Бассольс-Риберой.